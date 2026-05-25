Farmaci equivalenti tutta la verità sui medicinali che fanno risparmiare miliardi e tengono in equilibrio la sanità
I farmaci equivalenti, spesso chiamati impropriamente generici, sono medicinali con lo stesso principio attivo e la stessa efficacia di quelli di marca. Possono essere prodotti da aziende diverse e sono sottoposti agli stessi controlli di qualità. Il loro prezzo è generalmente inferiore, contribuendo a risparmiare miliardi di euro nel settore sanitario. Questi farmaci vengono utilizzati in modo diffuso per mantenere equilibrata la spesa pubblica e privata per le cure mediche.
È proprio qui che il tema dei farmaci equivalenti diventa interessante non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche culturale e sociologico. Perché racconta qualcosa del nostro rapporto con la fiducia e con il valore percepito delle cure. Prima di tutto, però, conviene chiarire un equivoco linguistico. In Italia si continua spesso a parlare di «farmaci generici», ma la definizione corretta oggi è esattamente «farmaci equivalenti». La storia normativa parte nel 1995, quando la legge 549 introduce per la prima volta il medicinale generico come farmaco non più coperto da brevetto e identificato dal nome del principio attivo. L’anno successivo arriva un passaggio decisivo: la legge 425 del 1996 introduce il concetto di bioequivalenza, cioè la dimostrazione scientifica che due medicinali abbiano lo stesso comportamento nell’organismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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