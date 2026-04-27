L’Agenzia Italiana del Farmaco ha annunciato che quattro nuovi farmaci saranno inclusi nel listino dei medicinali rimborsabili. Questi farmaci sono destinati a trattare diverse condizioni, tra cui la distrofia muscolare di Duchenne, alcune patologie dermatologiche e vari tipi di tumori. La decisione riguarda sia farmaci generici che prodotti “griffati”, e rappresenta un aggiornamento nelle opzioni terapeutiche disponibili per queste patologie.

Sono quattro i nuovi farmaci che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di rendere rimborsabili. Il via libera riguarda, infatti, molecole che servono per la cura della distrofia muscolare di Duchenne, di patologie dermatologiche e di tumori. L’AIFA ha anche approvato 9 nuove indicazioni per farmaci già in uso e 6 per farmaci equivalenti. Quali sono i farmaci rimborsabili. Il Consiglio di amministrazione dell’ AIFA, dunque, nella riunione della scorsa settimana ha stabilito che d’ora in poi siano rimborsabili quattro nuove molecole che costituiscono altrettanti farmaci. In particolare si tratta del Vamorolone (nome commerciale Agamree) per...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Farmaci, il vademecum dei nuovi medicinali rimborsabili: le indicazioni AIFA su generici e “griffati”

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