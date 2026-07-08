far finta di essere gaber al mumu

Appuntamento domani sera alle 21.30 allo Spazio MuMu per un omaggio a Giorgio Gaber con " Far finta di essere Gaber ", spettacolo ideato dal giurista-saltimbanco Fabrizio Bartelloni e dal musicista e cantautore Maurizio Bigongiali. La parte narrativa, affidata a Bartelloni, si intreccerà alla linea musicale tracciata da Bigongiali, che fa da contrappunto allo svolgersi del racconto. I due artisti guideranno gli spettatori in un viaggio sentimentale attraverso la vita e l’opera dell’artista milanese dopo un breve excursus sui suoi esordi come musicista, cantautore e personaggio televisivo, in un’anomala retrospettiva sul teatro-canzone di cui, insieme al pittore viareggino Luporini, ne fu l’artefice ed inventore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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