Far finta di essere Gaber | l’omaggio al Signor G arriva allo Spazio MuMu

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spettacolo “Far finta di essere Gaber” sarà in scena allo Spazio MuMu durante l’estate 2026 a Pisa. È stato ideato dal giurista e saltimbanco Fabrizio Bartelloni e dal musicista Maurizio Bigongiali. La rappresentazione si inserisce nel programma di eventi estivi della città.

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Pisa, 6 luglio 2026 – “Far finta di essere Gaber”, lo spettacolo ideato dal giurista-saltimbanco Fabrizio Bartelloni e dal musicista e cantautore Maurizio Bigongiali, approda nel cartellone degli eventi dell’estate pisana 2026. Dopo il debutto di un anno fa a Lido di Camaiore, benedetto dalla presenza di Sandro Luporini, e altre apprezzate rappresentazioni, sarà infatti lo Spazio MuMu, la ‘scatola gigante’ alle porte di Pisa in cui creatività, intrattenimento e cultura presidiano la scena, a ospitare, giovedì 9 luglio, questo originale omaggio all’indimenticabile Signor G, in cui la parte narrativa, affidata al Cicerone-Bartelloni si interseca alla linea musicale tracciata da Bigongiali, che fa da contrappunto allo svolgersi del racconto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Far finta di essere Gaber”: l’omaggio al Signor G arriva allo Spazio MuMu
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