' Far finta di essere Gaber' spettacolo a Cascina

Far finta di essere Gaber è uno spettacolo dedicato all’immortale Signor G diverso dai numerosi tributi e omaggi che gli sono stati dedicati dal 2003, anno della sua morte, a oggi.Nato dall’incontro tra un giurista con il vizio delle parole e un musicista scopertosi cantautore nella piena.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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