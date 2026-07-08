Fantacampionato Mondiale i tre attaccanti da schierare nella 6ª giornata

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mondiale 2026 entra nella fase dei quarti di finale con la partita tra Francia e Marocco, prevista per giovedì 9 luglio alle 22. La sfida apre le gare ufficiali di questa fase, segnando un momento importante nel torneo. La competizione si avvicina alle fasi decisive, con le nazionali che cercano di qualificarsi alle semifinali. La partita si svolgerà in una delle sedi designate per questa fase della competizione.

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Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo con le fasi finali della competizione. Ad aprire il programma dei quarti sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle 22. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti, ecco i tre attaccanti da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Il Mondiale 2026 sta segnando il ritorno dei grandi centravanti. Dopo anni dominati dal falso nove, i bomber d'area sono tornati protagonisti e Erling Braut Haaland ne è il simbolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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