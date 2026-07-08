Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo con le fasi finali della competizione. Ad aprire il programma dei quarti sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle 22. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti, ecco i tre attaccanti da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Il Mondiale 2026 sta segnando il ritorno dei grandi centravanti. Dopo anni dominati dal falso nove, i bomber d'area sono tornati protagonisti e Erling Braut Haaland ne è il simbolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre attaccanti da schierare nella 6ª giornata

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