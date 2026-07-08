Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo con le fasi finali della competizione. Ad aprire il programma dei quarti sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle 22. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti, ecco i tre centrocampisti da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Trascinatore assoluto dell'Inghilterra fino ai quarti del Mondiale, Jude Bellingham è tornato a essere il top che tutti i fantallenatori conoscono. Dopo una Liga non brillante in maglia Real Madrid, terminata con "soli" sei gol all'attivo, l'ex Borussia Dortmund si sta rifacendo con gli interessi con la sua nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre centrocampisti da schierare nella 6ª giornata

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