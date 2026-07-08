Fantacampionato Mondiale i tre centrocampisti da schierare nella 6ª giornata
Il Mondiale 2026 prosegue con i quarti di finale, iniziando con la partita tra Francia e Marocco prevista giovedì 9 luglio alle 22. Nel frattempo, nei campionati fantasy, si consiglia di schierare tre centrocampisti nella sesta giornata per massimizzare i punti. La fase finale della competizione entra nel vivo, con le squadre che si preparano alle sfide decisive. La partita tra le due nazioni aprirà il turno dei quarti di finale.
Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo con le fasi finali della competizione. Ad aprire il programma dei quarti sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle 22. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti, ecco i tre centrocampisti da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Trascinatore assoluto dell'Inghilterra fino ai quarti del Mondiale, Jude Bellingham è tornato a essere il top che tutti i fantallenatori conoscono. Dopo una Liga non brillante in maglia Real Madrid, terminata con "soli" sei gol all'attivo, l'ex Borussia Dortmund si sta rifacendo con gli interessi con la sua nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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