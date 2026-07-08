Il Mondiale 2026 entra nella fase finale con la sesta giornata del fantacampionato. La partita di apertura si svolgerà giovedì 9 luglio alle 22, tra Francia e Marocco. Per questa giornata, si consiglia di schierare tre difensori specifici, anche se non sono stati ancora indicati i nomi. La competizione si avvicina alle fasi decisive, con le squadre che cercano di avanzare nel torneo.

Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo con le fasi finali della competizione. Ad aprire il programma sarà la sfida Francia-Marocco, in programma giovedì 9 luglio alle 22. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, centrocampisti e attaccanti, ecco i tre difensori da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Pedro Porro è uno dei candidati al titolo di miglior terzino del Mondiale. Si è conquistato il posto da titolare dopo aver saltato la prima partita contro Capo Verde e nelle tre presenze successive ha segnato un gol tenendo una fantamedia dell'8,5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre difensori da schierare nella 6ª giornata

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