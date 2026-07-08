Acqualatina ha diffuso un avviso per segnalare possibili tentativi di truffa. L’azienda invita gli utenti a fare attenzione a persone che si presentano come tecnici della società e cercano di ingannare i cittadini. Non sono stati forniti dettagli su modalità o caratteristiche delle truffe, ma si raccomanda di verificare sempre l’identità di chi si presenta a domicilio o chi contatta telefonicamente. L’azienda invita a segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Acqualatina invita i cittadini a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di truffa da parte di persone che si presentano come tecnici della società. Negli ultimi giorni sono stati segnalati individui che chiedono di entrare nelle abitazioni con il pretesto di effettuare controlli sulla qualità dell’acqua. Nessun controllo domiciliare in corso. L’azienda precisa che non sono in corso verifiche a domicilio sulla qualità dell’acqua. Acqualatina chiarisce inoltre che nessun operatore autorizzato è incaricato di chiedere pagamenti, denaro contante, assegni o altri compensi ai cittadini. Il rischio è che, una volta ottenuto l’accesso alle abitazioni, i falsi tecnici possano compiere attività criminose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Falsi tecnici Acqualatina, l’azienda avverte gli utenti: “Attenzione alle truffe”

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