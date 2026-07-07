Falsi tecnici Acqualatina l’allarme | Nessun controllo dell’acqua nelle case

In diverse abitazioni sono stati segnalati uomini che si presentano come tecnici di Acqualatina e chiedono di entrare per controlli sulla qualità dell’acqua. La società avverte che non effettua interventi a domicilio senza appuntamento e invita i cittadini a non far entrare sconosciuti. Nessun controllo ufficiale viene eseguito senza accordo preventivo. La richiesta di accesso alle case senza autorizzazione rappresenta un tentativo di truffa.

Latina, 7 luglio 2026 – Acqualatina invita tutti gli utenti a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di truffa. In questi giorni, infatti, sono stati segnalati individui che, spacciandosi per tecnici della società, chiedono di entrare nelle abitazioni con il pretesto di effettuare controlli sulla qualità dell’acqua. Una volta ottenuto l’accesso alle case, queste persone potrebbero compiere attività criminose. Per questo l’azienda richiama i cittadini alla prudenza e raccomanda di verificare sempre l’identità di chi si presenta a domicilio. Nessun controllo dell’acqua nelle abitazioni. Acqualatina precisa che non sono in corso controlli domiciliari sulla qualità dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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