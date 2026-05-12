Nella Valle d’Aosta si segnala un aumento di segnalazioni riguardanti falsi tecnici incaricati di controllare gli impianti antincendio. Sono stati individuati soggetti che si presentano come tecnici autorizzati, ma in realtà non possiedono le qualifiche necessarie. Le autorità avvisano i cittadini di fare attenzione a chi entra nelle abitazioni, e specificano le caratteristiche per riconoscere un tecnico autorizzato dai Vigili del Fuoco.

? Punti chiave Come riconoscere un tecnico antincendio autorizzato dai Vigili del Fuoco?. Chi sono i soggetti che stanno entrando nelle case valdostane?. Quali rischi reali corrono gli anziani con questi falsi sopralluoghi?. Cosa bisogna fare immediatamente se qualcuno bussa alla porta fingendosi ufficiale?.? In Breve Truffatori colpiscono anziani e attività commerciali in tutta la Valle d'Aosta.. Controlli ufficiali gestiti solo dal personale in divisa con identificazione obbligatoria.. Segnalare presenze sospette al numero unico di emergenza 112.. Falsa qualifica di Vigili del Fuoco costituisce reato perseguibile dal Comando.. Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ha diffuso un allerta urgente per tutta la popolazione dopo aver rilevato sopralluoghi fraudolenti legati alla prevenzione incendi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta in Valle d’Aosta: attenzione ai falsi tecnici antincendio

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