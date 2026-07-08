Facciamo le ultime 4 puntate | il sogno di Lino Banfi per chiudere la storia di Un medico in famiglia ma la Rai non decide

La Rai non ha ancora deciso se trasmettere le ultime quattro puntate di Un medico in famiglia, progetto annunciato dall’attore protagonista. La serie, ambientata nella villetta di Poggio Fiorito, potrebbe tornare in televisione dopo dieci anni dall’ultima puntata trasmessa su Raiuno. L’attore aveva espresso il desiderio di chiudere la storia con queste puntate finali, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla ripresa della produzione o sulla messa in onda.

La villetta di Poggio Fiorito potrebbe riaprire i battenti. Dopo dieci anni dall’ultima puntata trasmessa su Raiuno, Un medico in famiglia è più vicino che mai a tornare in tv. Non si tratta di voci di corridoio o dei soliti rumors estivi: la sceneggiatura della nuova stagione esiste, è stata completata e giace ora sui tavoli di Viale Mazzini. Eppure, nonostante tutto sia tecnicamente pronto, le telecamere non sono ancora partite. Cosa blocca davvero il ritorno di una delle fiction più amate della televisione italiana. A fare chiarezza è stata Verdiana Bixio, presidente di Publispei, la casa di produzione che ha dato vita alla saga dei Martini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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