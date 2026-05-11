Un'attrice nota ha dichiarato che lei e un collettivo attore non sono immortali, commentando il possibile ritorno di una serie televisiva molto amata. La serie, molto seguita nel passato, ha lasciato un segno duraturo nel pubblico, che ancora oggi ricorda le repliche e le frasi più celebri. Nonostante la fine ufficiale, le storie continuano a vivere nelle case e nei ricordi di chi le ha seguite nel corso degli anni.

Ci sono serie tv che non finiscono mai del tutto, anche quando spariscono dal palinsesto televisivo. Restano nelle abitudini, nelle repliche, nei ricordi di famiglia e in quelle frasi che il pubblico continua a citare come se l’ultima puntata fosse andata in onda ieri. Un medico in famiglia appartiene esattamente a questa categoria. E ora Milena Vukotic, l’indimenticabile nonna Enrica della fiction Rai, ha riacceso la nostalgia dei fan con un desiderio molto chiaro: tornare sul set accanto a Lino Banfi per regalare alla serie un ultimo capitolo. D’altronde, se I Cesaroni hanno avuto il loro revival perché non potrebbe toccare anche alla famiglia Martini? Milena Vukotic vuole il ritorno di “Un medico in famiglia” in tv.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milena Vukotic: “Io e Lino Banfi non siamo immortali”. Per chi vuole il ritorno di Un medico in famiglia

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mi si spezza il cuore se potessi la farei io questa stagione nuova di un medico in famiglia ma cosa stiamo aspettando??? x.com

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