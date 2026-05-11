Milena Vukotic ha fatto un appello affinché la Rai acceleri i tempi per la realizzazione di una nuova stagione di “Un medico in famiglia”. L’attrice, che ha interpretato uno dei personaggi più amati della serie, ha dichiarato di desiderare molto di tornare sul set insieme a Lino Banfi per girare l’ultima stagione di questa fiction, a quasi dieci anni dall’ultima puntata trasmessa.

A distanza di quasi dieci anni dall’ultima stagione di “Un medico in famiglia”, Milena Vukotic torna a parlare della storica fiction Rai e chiede apertamente un ritorno sul piccolo schermo. Dopo il ritorno de I Cesaroni (tornato in prima serata dopo circa dodici anni di pausa) l’attrice sogna infatti un nuovo capitolo di “Un medico in famiglia”, andata in onda per dieci stagioni dal 1998 al 2016 e diventata negli anni un vero fenomeno popolare. In un’intervista al settimanale Oggi, la 91enne che nella serie interpretava l’iconica nonna Enrica accanto a Lino Banfi ha spiegato: “Lino e io vorremmo ritornare sul set di Un medico in famigli a. Le nostre esistenze sono andate avanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bisogna che la Rai si sbrighi, non siamo immortali. Io e Lino Banfi vorremmo tanto girare l’ultima stagione della nostra serie del cuore”: Milena Vukotic spinge per il ritorno di “Un medico in famiglia”

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Argomenti più discussi: Lino Banfi: Stavo per diventare usciere in banca. Mi salvò mia moglie che mi voleva artista; Milena Vukotic: Vorrei tornare sul set di Un medico in famiglia. La Rai deve sbrigarsi; Un Medico in Famiglia 11 si farà? L’appello di uno dei protagonisti del cast; Un Medico in Famiglia: Milena Vukotic e il sogno del ritorno.

Milena Vukotic: A Lino Banfi voglio un bene dell'anima, ci sentiamo tutti giorni. Entrambi culliamo un sogno: vorremmo ritornare sul set di #UnMedicoInFamiglia. Il legame tra noi attori non s'è mai spezzato. Bisogna che la Rai si sbrighi. Non siamo immortali. x.com

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