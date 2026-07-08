Fabio Capello | Milan e Juve sono un cantiere aperto La sfida più intrigante? Allegri al Napoli

Fabio Capello ha commentato la situazione delle squadre di Serie A, affermando che Milan e Juventus sono ancora in fase di ristrutturazione. Ha inoltre sottolineato che la sfida più interessante è quella di vedere l’attuale allenatore del Napoli, Allegri, in una nuova avventura. Capello ha parlato durante la presentazione dei palinsesti Sky per la stagione 2026-2027, esprimendo il desiderio di rivedere il calcio italiano competere ai massimi livelli in Europa.

Fabio Capello ai microfoni di Fanpage nel giorno della presentazione dei Palinsesti Sky 20262027: "La speranza è di vedere tornare il calcio italiano giocare ad alti livelli in Europa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GALLIANI e CAPELLO SHOW su CALCIOPOLI: L'INTER UNICA a VINCERE da TERZA

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