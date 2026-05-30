Fabio Capello dopo la finale di Champions | Italiani dovete copiare il PSG basta con le scuse

Dopo la vittoria del PSG sull’Arsenal in Champions, Fabio Capello ha commentato che gli italiani dovrebbero prendere esempio dalla squadra francese e smettere di cercare scuse. Ha rivolto un messaggio diretto agli attaccanti e agli allenatori italiani, suggerendo di copiare le strategie del club parigino. Capello ha espresso apprezzamento per le prestazioni del PSG, senza approfondire altri aspetti della partita o fare ulteriori analisi.

Fabio Capello dopo la vittoria del PSG sull'Arsenal in Champions ha esaltato la squadra di Luis Enrique con un messaggio per attaccanti e allenatori italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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