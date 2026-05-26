L'ex allenatore di Juventus e Milan ha affermato che la base delle squadre è presente, ma suggerisce di seguire le indicazioni di un altro tecnico. Ha anche evidenziato l'incertezza riguardo al Milan e ha indicato quali elementi mancano per migliorare le prestazioni delle due squadre.

L’ex tecnico di Signora e Diavolo analizza la crisi delle due squadre e come possono ripartire per rinascere. Fa rumore che due big storiche del calcio italiano e internazionale stiano fuori dalla Champions League. Ancora di più per Fabio Capello, che col Milan e la Juventus ci ha giocato, per poi dirigerle con successo da allenatore. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A COS’HA IL MILAN « Rispondo con altre domande. È successo qualcosa nello spogliatoio? Qualcuno non aveva più voglia? Hanno fatto un dispetto all’allenatore o alla società? Sono tutti quesiti che uno, esternamente, si pone ma non ci sono risposte per ora. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fabio Capello: «Juve, la base c’è. Ora segui Spalletti. Incognita Milan, ecco cosa manca»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabio Capello parla della sua esperienza a Roma

Notizie e thread social correlati

Capello scalda Milan Juve: «Mi siederei sulla panchina di Spalletti, non mi aspetto un biscotto. Yildiz avrebbe giocato nelle mie squadre? Ecco cosa penso»L'attenzione si concentra sulla sfida tra Milan e Juventus di domenica sera, con l’ex allenatore che commenta sulla partita e sulle potenziali scelte...

Rugani torna alla Juve? Ecco cosa manca per il riscatto automatico e cosa filtra sulla posizione della FiorentinaRugani potrebbe tornare alla Juventus, ma al momento non è ancora certa la sua cessione definitiva.

Temi più discussi: Capello: Juve, coraggio e personalità se davvero vuoi provarci. Como, vai oltre Nico Paz; Capello: La Juve spende e non rende, Milan umiliante. E se non ci sono idee, inutile fare rivoluzioni; Galliani e l’ironia su Calciopoli: In cielo gli ultimi diventano primi, sulla terra i terzi!; Fabio Capello, la polemica: così Guardiola ha rovinato il calcio italiano | Libero Quotidiano.it.

Massima tensione in casa #Juventus per la notte più importante della stagione Fabio #Capello avvisa i bianconeri in vista del derby di stasera TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM x.com

Lotta Champions, Capello: Scenda in campo chi ha più personalità. La Juve deve ritrovarsiFabio Capello fa il punto sull’ultima giornata di campionato. Una giornata che vede la lotta per il quarto posto molto serrata con Milan, Roma, Juventus e Como impegnate in 90 minuti di fuoco. Una lot ... tuttomercatoweb.com

Di Gregorio è il peggior portiere che la Juventus abbia mai avuto da quando ho iniziato a tifare per la squadra, e penso che potrebbe essere addirittura il peggiore nella storia del club. Un portiere veramente patetico in ogni senso della parola. reddit

Capello scuote la corsa Champions: Milan e Roma non facciano calcoli, Juve giochi da squadraFabio Capello analizza la corsa Champions: Roma favorita, Milan da non sottovalutare e Juventus chiamata a reagire con carattere. tuttojuve.com