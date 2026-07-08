ey rafforza la leadership in italia con 46 nuovi partner e nuovi incarichi internazionali

EY ha annunciato la nomina di 46 nuovi partner in Italia e nuovi incarichi a livello internazionale. La società di consulenza rafforza così la sua presenza nel paese. La nomina riguarda figure di rilievo in diverse aree di attività. I nuovi incarichi internazionali coinvolgono ruoli di responsabilità in vari mercati. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dalla società. La crescita si concentra principalmente sul rafforzamento della leadership locale e sulla presenza globale.

C’è una nuova tappa importante nel percorso di crescita di EY in Italia. La società di consulenza ha annunciato la nomina di quarantasei nuovi partner nelle diverse aree di business e una serie di nuovi incarichi ai vertici della struttura italiana e internazionale, consolidando la governance del network e il presidio delle principali linee di attività. Con le nuove nomine, operative da luglio 2026, EY Italia raggiunge quota 437 partner, di cui trecentodue equity partner, distribuiti tra le aree Assurance, Consulting, EY-Parthenon, Financial Services e Tax. Contestualmente vengono rafforzati anche gli assetti di leadership. Donato Ferri, già Consulting Leader di EY Europe West, assume anche il ruolo di Consulting Leader di EY Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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