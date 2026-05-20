Despar rafforza anche in Sicilia l’impegno per la biodiversità con nuovi rifugi per le api selvatiche a Giarratana

Despar ha avviato un progetto nazionale chiamato “Case delle Api Despar”, che coinvolge anche la Sicilia. In questa regione sono stati installati nuovi rifugi per le api selvatiche a Giarratana, con l’obiettivo di sostenere la biodiversità e creare ambienti favorevoli alle api. Il progetto è realizzato da Despar Italia in collaborazione con Despar Sicilia e altri soci del Consorzio. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di interventi sul territorio.

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