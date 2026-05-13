MATRIX RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA IN SPAGNA CON L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DUE NUOVI PROGETTI RINNOVABILI
Matrix Renewables ha completato con successo l’allacciamento di due nuovi impianti rinnovabili in Spagna, denominati Cruz de los Caminos e Piedra de la Sal. La piattaforma di energie rinnovabili, sostenuta da TPG Rise, ha annunciato questa novità in data 13 maggio 2026. I nuovi impianti sono stati collegati alla rete elettrica nel paese, ampliando così la sua presenza nel settore delle fonti energetiche pulite.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MADRID, 13 maggio 2026 PRNewswire — Matrix Renewables, piattaforma di energie rinnovabili supportata da TPG Rise, annuncia con successo l’allacciamento alla rete di due nuovi impianti in Spagna: Cruz de los Caminos e Piedra de la Sal. Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita e consolidamento del Gruppo nel mercato spagnolo delle energie rinnovabili. Con questi due asset, Matrix raggiunge 15 progetti interconnessi in Spagna, per una capacità totale di 691MW. Il risultato conferma la solida capacità di esecuzione operativa della società e il suo impegno di lungo periodo nel sostenere la transizione energetica nel Paese tramite asset rinnovabili di elevata qualità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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