MATRIX RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA IN SPAGNA CON L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DUE NUOVI PROGETTI RINNOVABILI

Matrix Renewables ha completato con successo l’allacciamento di due nuovi impianti rinnovabili in Spagna, denominati Cruz de los Caminos e Piedra de la Sal. La piattaforma di energie rinnovabili, sostenuta da TPG Rise, ha annunciato questa novità in data 13 maggio 2026. I nuovi impianti sono stati collegati alla rete elettrica nel paese, ampliando così la sua presenza nel settore delle fonti energetiche pulite.

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