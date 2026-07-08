Evasione fiscale e truffa | arresti domiciliari per Mario Adinolfi

Un giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato a Roma e messo agli arresti domiciliari. Gli vengono contestati i reati di evasione fiscale e truffa.

Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma e posto ai domiciliari: al giornalista e leader del Popolo della Famiglia vengono contestati i reati di evasione fiscale e truffa. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell’indagine dei pm capitolini la cosiddetta “ scommessa collettiva “, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti (fino al 40 per cento annuo) legati al betting sportivo. Ipotizzato un danno vicino ai cinque milioni di euro. Le promesse, scrive Repubblica che ha anticipato la notizia, «per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi

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Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La misura eseguita dalla Guardia di Finanza, dopo l'inchiesta che ha scoperto un circuito di raccolta fondi da privati legati a scommesse sportive. x.com

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