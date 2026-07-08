Evasione fiscale e truffa | arresti domiciliari per Mario Adinolfi

Da lettera43.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato a Roma e messo agli arresti domiciliari. Gli vengono contestati i reati di evasione fiscale e truffa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma e posto ai domiciliari: al giornalista e leader del Popolo della Famiglia vengono contestati i reati di evasione fiscale e truffa. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell’indagine dei pm capitolini la cosiddetta “ scommessa collettiva “, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti (fino al 40 per cento annuo) legati al betting sportivo. Ipotizzato un danno vicino ai cinque milioni di euro. Le promesse, scrive Repubblica che ha anticipato la notizia, «per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite». 🔗 Leggi su Lettera43.it

evasione fiscale e truffa arresti domiciliari per mario adinolfi
© Lettera43.it - Evasione fiscale e truffa: arresti domiciliari per Mario Adinolfi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi

Video Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Adinolfi agli arresti domiciliari: accuse di truffa ed evasione fiscale

Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l’accusa riguarda un sistema di scommesse collettiveUn giornalista e politico noto per aver fondato un partito ultraconservatore è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed...

Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Mario Adinolfi arrestato a Roma. Le accuse: truffa milionaria ed evasione fiscale.

mario adinolfi evasione fiscale e truffaScommesse sportive, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscaleIl giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza ne ... tpi.it

mario adinolfi evasione fiscale e truffaMario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscaleMario Adinolfi ospite in una puntata di Porta a Porta (Foto di Mauro Scrobogna/LaPresse)Mario ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web