Europeizzare la Nato | ecco come l' Alleanza si prepara al futuro

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Alleanza atlantica si sta preparando a un processo di europeizzazione, con modifiche strategiche e di funzionamento. Donald Trump, durante il suo mandato, ha sottoposto la Nato a numerosi stress test e, con il suo ritorno alla Casa Bianca, queste pressioni sono riprese. La questione centrale riguarda la capacità dell’alleanza di resistere a questa fase di trasformazione e alle sfide poste dal suo attuale contesto politico.

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Donald Trump potrebbe essere la cosa migliore mai accaduta alla Nato dalla sua nascita nel 1949. Ad un’unica condizione: che sopravviva allo stress test a cui il capo della Casa Bianca ha cominciato a sottoporla sin dal suo primo mandato e che con il suo ritorno a Washington ha raggiunto livelli al limite del sostenibile. Lo sanno bene i partecipanti al vertice dell’Alleanza ad Ankara, in Turchia, che oggi entra nel vivo e durante il quale si teme che il presidente americano possa tendere un agguato contro i Paesi che non hanno fatto i compiti sull’aumento delle spese militari per la difesa. Al netto delle tensioni e dei timori, un piano per salvare l’Alleanza, il cui azionista di maggioranza si è fatto imprevedibile come non mai già, c’è. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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