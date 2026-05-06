Recentemente si sono diffuse indiscrezioni secondo cui il presidente russo ritiene che il momento attuale sia favorevole a un eventuale attacco contro l’alleanza nord-atlantica. Secondo alcune fonti, Putin potrebbe aver preso questa decisione sulla base di valutazioni strategiche legate alla situazione internazionale. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati, che monitorano attentamente gli sviluppi in ambito militare e diplomatico.

Vladimir Putin potrebbe essere convinto che quello attuale sia il momento migliore per colpire l’Occidente. La preoccupante considerazione è stata riportata a Politico da alcuni politici del Vecchio Continente “a conoscenza diretta delle discussioni” attribuite a funzionari della difesa e legislatori europei secondo i quali il capo del Cremlino considera il 2027 o, al massimo, il 2028 come la finestra temporale entro cui mettere alla prova l’impegno dei Paesi occidentali nei confronti della Nato. Una convinzione dettata dalla permanenza alla Casa Bianca, sino al 20 gennaio 2029, di Donald Trump - il presidente Usa si è spesso scagliato contro gli alleati più che contro gli avversari dell’America - e da un’Unione europea che non ha ancora completato il suo rafforzamento militare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco quanto Putin attaccherà la Nato: la profezia che preoccupa l'alleanza

Notizie correlate

"Carburante per sei settimane”. La chiusura di Hormuz e la profezia sui voli che preoccupa l'EuropaLa guerra tra Iran e Israele non minaccia soltanto i mercati energetici e la stabilità geopolitica del Medio Oriente: rischia di colpire in modo...

Nato, ecco come negli Usa si allarga la richiesta di una revisione dell’AlleanzaLe parole con cui Donald Trump ha rimesso sul tavolo la possibilità di un’uscita degli Stati Uniti dalla Nato hanno riaperto a Washington una...