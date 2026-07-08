L’alleanza atlantica si sta preparando a un futuro senza Donald Trump, con l’obiettivo di rafforzare i legami europei e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Le iniziative includono una maggiore cooperazione tra i paesi membri e piani per aumentare le capacità di difesa continentale. La Nato sta affrontando questa fase di transizione dopo anni di tensioni politiche e di cambiamenti nelle strategie di sicurezza, cercando di consolidare una presenza più autonoma in Europa.

Donald Trump potrebbe essere la cosa migliore mai accaduta alla Nato dalla sua nascita nel 1949. Ad un’unica condizione: che sopravviva allo stress test a cui il capo della Casa Bianca ha cominciato a sottoporla sin dal suo primo mandato e che con il suo ritorno a Washington ha raggiunto livelli al limite del sostenibile. Lo sanno bene i partecipanti al vertice dell’Alleanza ad Ankara, in Turchia, che oggi entra nel vivo e durante il quale si teme che il presidente americano possa tendere un agguato contro i Paesi che non hanno fatto i compiti sull’aumento delle spese militari per la difesa. Al netto delle tensioni e dei timori, un piano per salvare l’Alleanza, il cui azionista di maggioranza si è fatto imprevedibile come non mai già, c’è. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilgiornale.it - Europeizzare la Nato: ecco come l’Alleanza si prepara ad un mondo post Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nato, la Germania si dice pronta ad assumere la leadership dell’AlleanzaNegli ultimi mesi, le critiche rivolte dall'ex presidente degli Stati Uniti agli alleati europei hanno portato a un aumento del dibattito sulla...

Si parla di: Europeizzare la Nato: ecco come l’Alleanza si prepara ad un mondo post Trump.

Europeizzare la Nato: ecco come l’Alleanza si prepara ad un mondo post TrumpDonald Trump potrebbe essere la cosa migliore mai accaduta alla Nato dalla sua nascita nel 1949. Ad un’unica condizione: che sopravviva allo stress test a cui il capo della Casa Bianca ha cominciato a ... ilgiornale.it

Di fronte a Trump e Putin, l’Europa deve europeizzare la NATORoma, 1° aprile 2026 – Di fronte alla minaccia alla sicurezza europea costituita da Putin, e a quella di Donald Trump di uscire dalla NATO, l’unica risposta seria è costruire un sistema europeo di ... quotidiano.net