Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari mercoledì 8 luglio tv streaming italiani in gara

Gli Europei Juniores di nuoto 2026 continuano oggi a Monaco di Baviera, in Germania, dove si svolgono fino al 12 luglio. Dopo le prime medaglie assegnate nella giornata inaugurale, nel pomeriggio si disputeranno ulteriori gare con assegnazione di nuovi titoli continentali. La competizione sarà trasmessa in TV e streaming, con gli italiani ancora in gara nelle varie discipline in vasca.

Proseguiranno oggi gli Europei Juniores di nuoto 2026. Nella vasca di Monaco di Baviera, in Germania (località che ospita la rassegna fino al 12 luglio) dopo la giornata inaugurale con le prime medaglie assegnate, verranno messi in palio altri titoli continentali nel pomeriggio. La mattinata, invece, sarà come sempre destinata alle batterie come sempre delicate. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI JUNIORES DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 19.00 L’Italia spera di continuare sulla falsa riga di quanto fatto vedere ieri. La spedizione azzurra ha infatti conquistato le prime due medaglia nella competizione con la doppietta di argenti nelle staffette 4×100. Oggi il Bel Paese schiera le sue pedine nelle gare individuali, sperando di ampliare il suo medagliere nonostante la concorrenza ampia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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