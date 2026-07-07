Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari martedì 7 luglio streaming italiani in gara

Oggi, martedì 7 luglio, inizia la manifestazione degli Europei Juniores di nuoto 2026 a Monaco di Baviera. La competizione durerà una settimana e vedrà in gara giovani nuotatori in diverse discipline. Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming e in televisione, con gli italiani coinvolti in varie prove. La giornata si aprirà con le prime gare, che si svolgeranno nel pomeriggio.

Si apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella vasca di Monaco di Baviera. Saranno sei le giornate dedicate alle gare dei nuovi talenti del nuoto europeo. L’Italia parte come una delle favorite dopo la fantastica edizione precedente, nella quale conquistò il titolo. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI JUNIORES DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 18.00 A Samorin, nel 2025, la spedizione azzurra era infatti riuscita a conquistare quattordici medaglie, concludendo la rassegna al secondo posto. Ci si attende quindi un risultato di alto livello per l’Italia che avrà le sue opportunità già nel pomeriggio odierno con le prime finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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