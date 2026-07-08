Europa Procaccini Ecr | Sala intitolata a San Benedetto vittoria politica per riportare le radici cristiane nel Parlamento Ue

Una sala del Parlamento europeo di Strasburgo è stata intitolata a San Benedetto da Norcia, riconosciuto come patrono d’Europa. La decisione è stata annunciata come una vittoria politica dal rappresentante del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei. L’intitolazione mira a richiamare le radici cristiane nel contesto istituzionale europeo. La scelta è stata celebrata come un risultato importante per il gruppo politico di riferimento.

“Festeggiamo una vittoria politica importante del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei: l’intitolazione della sala Ecr del Parlamento europeo di Strasburgo a Benedetto da Norcia, patrono d’Europa”. Lo ha detto l’eurodeputato Nicola Procaccini (FdI) al punto stampa con la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Europa, Procaccini (Ecr): Sala intitolata a San Benedetto, vittoria politica per riportare le

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