L’intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia ha incontrato il Papa in un’udienza privata, definita “storica”. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno espresso gratitudine al Santo Padre per aver sottolineato l’importanza della famiglia e della natalità. La visita si è svolta in Vaticano e ha coinvolto membri di diverse forze politiche. Nessun dettaglio sui contenuti degli scambi, ma si tratta di un evento che ha suscitato grande attenzione.

Una giornata definita “storica” dai protagonisti dell’incontro in Vaticano, dove Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata l’Intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia. L’appuntamento si è svolto nella Sala Clementina e ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, esponenti politici e associazioni impegnate sui temi della famiglia e della natalità. A sottolineare il valore simbolico dell’incontro è stato Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente dell’Intergruppo Demografia al Parlamento Europeo. “Una giornata storica, che ci riempie di orgoglio e per la quale ringraziamo il Santo Padre”, ha dichiarato al termine dell’udienza privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ue, intergruppo demografia ricevuto dal Papa. Inselvini e Sberna (FdI-Ecr): “Grazie al Santo padre per centralità famiglia e natalità”

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