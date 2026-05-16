L’europarlamentare di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo ha spiegato che i conservatori di questa formazione politica rappresentano oggi la principale difesa dell’Europa delle origini. Secondo lui, il gruppo si oppone a un ipotetico super Stato promosso dalle forze di sinistra, sostenendo una visione più tradizionale e nazionale dell’Unione europea. Questa posizione si inserisce nel quadro più ampio delle tensioni tra diverse forze politiche all’interno del Parlamento europeo.

Si concludono al Parlamento lituano le giornate di studio dei conservatori europei sul nuovo modello di Ue. Conversazione con l’europarlamentare di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo. “Oggi Ecr difende strenuamente i trattati europei dove non è previsto che l’Unione europea si occupi di tutto e spogli completamente gli Stati nazionali delle proprie competenze. Spesso veniamo etichettati come antieuropei o euroscettici, in realtà noi difendiamo l’Europa delle origini” Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, non ha dubbi: i conservatori di Ecr oggi sono la parte politica che difende l’Europa delle origini, contro il superstato immaginato dalle sinistre. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ue, Golfo e Stati nazione. La strada di Ecr spiegata da Procaccini

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