A Vilnius, rappresentanti dell’ECR hanno discusso di come l’Europa possa prevenire un aumento del centralismo, evidenziando il ruolo della Lituania come punto di resistenza contro l’accentramento di potere a Bruxelles. La questione principale riguarda i rischi di trasformare l’Unione in un superstato centralizzato, con particolare attenzione alle differenze tra le nazioni e alla necessità di mantenere l’autonomia degli stati membri. La discussione si è concentrata su come proteggere le competenze nazionali all’interno dell’Unione europea.

? Domande chiave Come può l'Europa evitare di trasformarsi in un superstato centralizzato?. Perché la Lituania rappresenta un baluardo contro l'accentramento di Bruxelles?. Quali rischi corre l'identità europea senza il collante dei valori cristiani?. Come influirà l'accordo con il Golfo sulla sicurezza energetica europea?.? In Breve Lituania 1990 simbolo resistenza nazionale contro l'oppressione e il centralismo burocratico.. Religione cattolica indicata come unico collante identitario tra gli Stati membri europei.. Meloni partecipa domani allo Europe-Gulf Forum per rafforzare legami con Emirati Arabi.. Necessità di approcci pragmatici con il Golfo per compensare la perdita di raffinazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Procaccini a Vilnius: l’ECR difende l’Europa contro il centralismo

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