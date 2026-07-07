L'Eurocamera ha dato il via a un'indagine sul partito europeo Europa delle nazioni sovrane (Esn). La decisione riguarda il partito, distinto dal gruppo parlamentare di cui fa parte anche un eurodeputato di Futuro Nazionale. L'indagine è stata autorizzata dall'assemblea europea e coinvolge direttamente il partito, senza menzionare altri soggetti o dettagli specifici. La procedura si concentra sulle attività e sulla conformità del partito alle normative europee.

Il Parlamento europeo ha autorizzato l'apertura di un'indagine nei confronti del partito europeo Europa delle nazioni sovrane (Esn), formazione giuridicamente distinta dall'omonimo gruppo parlamentare di cui fa parte anche l'eurodeputato di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. La plenaria ha approvato la richiesta a scrutinio segreto con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni. Le verifiche dell'Autorità indipendente Il voto dell'Eurocamera autorizza l' Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad avviare le verifiche sulle condizioni di registrazione e finanziamento di Esn, il cui principale componente è l'estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland (AfD). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - L'Eurocamera apre un'indagine su Esn, il partito europeo legato al gruppo di Vannacci

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