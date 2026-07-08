Dal luglio a settembre 2026, il patrimonio storico del Lazio sarà teatro della prima edizione di Etruria Danza, un festival diffuso che unisce archeologia e arti performative. L’evento prevede spettacoli e installazioni lungo vari siti archeologici della regione, trasformando gli spazi storici in palcoscenici all’aperto. La manifestazione coinvolge compagnie di danza e performance, che si esibiscono in diverse location, creando un percorso tra storia e arte dal vivo.

Archeologia e movimento: la genesi di Etruria Danza. Da luglio a settembre 2026, il patrimonio storico del Lazio si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla prima edizione di Etruria Danza. Il progetto performativo itinerante, curato dall’ Associazione Profession Dance con il contributo della Regione Lazio, punta a far dialogare la stratificazione storica del territorio con le espressioni più attuali dello spettacolo dal vivo. Coinvolgendo attivamente i comuni di Cerveteri, Tarquinia, Allumiere, Tolfa e Ladispoli, il festival crea una rete istituzionale virtuosa, arricchendo il panorama della danza contemporanea laziale. Sotto la direzione artistica di Paola Sorressa, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni locali e il PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Etruria Danza 2026: il festival diffuso tra archeologia e arti performative

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