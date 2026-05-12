Grande successo per Orlando il Festival dedicato alle arti performative e al cinema

La tredicesima edizione di Orlando, il festival dedicato alle arti performative e al cinema, si è appena conclusa. Quest’anno ha attirato un pubblico numeroso, con un’affluenza superiore alle aspettative. L’evento si è svolto in diverse location della città, con numerose proiezioni, spettacoli e incontri che hanno coinvolto artisti e spettatori. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti più seguiti nel settore culturale locale.

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Si è conclusa la tredicesima edizione di Orlando, il festival dedicato alle arti performative e al cinema che ha registrato quest’anno un coinvolgimento di pubblico intenso e davvero inaspettato. In 6 giorni di programmazione, quasi 4 mila presenze distribuite su 20 appuntamenti in 10 diversi luoghi della città di Bergamo, con ospiti nazionali e internazionali per interrogare a fondo le geografie sessuoaffettive del presente. “È stata un’edizione incredibile” – dichiara Elisabetta Consonni, direttrice artistica di Orlando – “L’edizione ha accolto un numero inatteso di persone nuove che hanno disegnato una geografia affettiva e politica condivisa.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Torna il festival Orlando tra arti performative e cinema Mana Chuma Lab: al via le masterclass su arti performativeÈ all’interno del percorso che accompagna i trent’anni di attività di Mana Chuma Teatro che prende forma Mana Chuma Lab, un nuovo spazio di lavoro e... Argomenti più discussi: Tokyo, Shanghai, Montreal e Orlando ospiteranno le Olympic Q-Series in vista di LA28; Grande successo del concerto della FON.CA.NE.SA al TEATRO MASSIMO BELLINI per festeggiare i 40 anni di attivita'.; Orlando Marano, il folk del Duemila con l’anima antica; Wheelchair Tennis: Israele e Svizzera volano a Orlando. L’Italia chiude sul podio femminile. Il mio report di viaggio per [SeaWorld Orlando]! - reddit.com reddit Grande successo per Orlando, il Festival dedicato alle arti performative e al cinemaWild Wheels è stata la grande festa di Orlando animata dal sound di DJ Adam was Eve, DJ Mirella e dalla performance di Isaura Spanking. La festa è stata pensata per esplorare nuove vie e lasciarsi ... bergamonews.it