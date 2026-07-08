Nole Djokovic ha battuto Auger Aliassime in semifinale a Wimbledon, una partita durata più di cinque ore. Durante il match, ha avuto un confronto con l’arbitro, mentre in campo ha resistito a lunghe fatiche e ha ottenuto la vittoria. Ora aspetta il suo avversario in finale, Jannik Sinner. Djokovic ha dichiarato di non preoccuparsi di Sinner, sottolineando la sua concentrazione sulla partita appena vinta.

L’eterno campione, la leggenda serba è ancora li. Ennesima semifinale a Wimbledon per Nole Djokovic dopo una lotta di oltre cinque ore contro il canadese Auger Aliassime. Domani la sfida a Jannik Sinner, dopo un match nervoso, tirato, caratterizzato dalle polemiche e con una citazione rivolta proprio al nostro numero uno del mondo. “Non mi frega di Sinner!”. Intorno alle 19,40, nel corso del match contro il canadese, l’advisor e il giudice arbitro hanno deciso di chiudere il tetto del centrale. Li, Djokovic è esploso. Ha chiesto spiegazioni affermando che c’era ancora tanta luce e che si poteva e doveva andare avanti almeno per un’altra ora. “E’ un torneo all’aperto”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Eterno Djokovic a Wimbledon: litiga con l’arbitro, lotta e vince. Ora aspetta Sinner. “Non mi frega di Jannik”

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Ball girl cuts Djokovic at Wimbledon

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Djokovic è eterno. Null'altro da dire. @DjokerNole #Wimbledon x.com

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