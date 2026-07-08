estate ricca di iniziative stasera cena di beneficenza

Stasera si svolge una cena di beneficenza nel quadro delle iniziative estive a Castelfranco. La settimana prosegue con diversi eventi programmati per coinvolgere residenti e turisti di tutte le età, all’interno di un calendario che comprende attività varie. La programmazione estiva comprende diverse manifestazioni e incontri, senza specificare date o dettagli aggiuntivi. La città mantiene un fitto calendario di eventi che si susseguono durante tutta la stagione.

Continua il ricco calendario dell’estate castelfranchese con una nuova settimana di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Oggi alle 20 ad Arcispazio Piumazzo è in programma "Sorridere ricordandoti", cena conviviale di beneficenza organizzata da Arcispazio Piumazzo in collaborazione con l’Agriturismo Grimand. Un momento di condivisione che unisce convivialità e solidarietà. Venerdì 10 luglio doppio appuntamento. Dalle 20, nell’area di Arcispazio Piumazzo, spazio a "Let’s Go to the Beach", serata con musica live, area food e dj set finale, promossa da Arcispazio Piumazzo insieme a EmptyHeads 2.0. Sempre venerdì, alle 21, Piazza Garibaldi nel capoluogo ospiterà il concerto di Leo Sax, che porterà nel cuore del centro storico una serata all’insegna della musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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