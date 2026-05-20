Cena di beneficenza con Marco Tardelli e lo Juventus club Anima Bianconera
Affrontare Grandi Battaglie E. vincerle! Questo lo slogan della cena di beneficenza organizzata da Anima Bianconera (Juventus Official Fan Club Ortona), giunta alla sua quarta edizione, che si terrà alla Sala Invidia a Casino Vezzani di Crecchio il prossimo 29 maggio, dalle ore 20, con ospite. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Raccolta fondi per una famiglia in difficoltà. L’ex amaranto Muraro alla cena di beneficenza dell’Inter Club a Ruscello
Teatro Arbostella e Leo Club Host Salerno insieme per la solidarietà: venerdì lo spettacolo di beneficenzaTempo di lettura: 2 minutiSerata di teatro e beneficenza al Teatro Arbostella, dove venerdì 17 aprile alle 20.
La Gattara. MrMusik Man · Baby Gyal. Vi aspettiamo da oggi pomeriggio fino all' ora di cena e tutto Domani ( DOMENICA 17) dalla mattina alla sera con la nostra PESCA DI BENEFICENZA. CI TROVATE NELLA PIAZZA CENTRALE DEL PAESE CON IL NOS facebook
Rinviata la cena di beneficenza Tortellaut, ma la solidarietà non si ferma: Presto la nuova data - Il Giunco x.com
Cosa indossare? reddit
Cena di primavera al centro Santa Luisa: raccolta fondi per gli assistitiL'iniziativa nasce per raccogliere fondi da destinare ai bisognosi assistiti dai gruppi di volontariato vincenziano operanti in città ... chietitoday.it
Rania di Giordania brilla alla cena di beneficenzaRania di Giordania presenzia alla cena di beneficenza del Fondo Al Aman per il Futuro degli Orfani. La regina brilla nel suo tailleur impreziosito da paillettes ed elementi riflettenti: Dalla cena di ... video.corriere.it