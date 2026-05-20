Cena di beneficenza con Marco Tardelli e lo Juventus club Anima Bianconera

Da chietitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Affrontare Grandi Battaglie E. vincerle! Questo lo slogan della cena di beneficenza organizzata da Anima Bianconera (Juventus Official Fan Club Ortona), giunta alla sua quarta edizione, che si terrà alla Sala Invidia a Casino Vezzani di Crecchio il prossimo 29 maggio, dalle ore 20, con ospite. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Raccolta fondi per una famiglia in difficoltà. L’ex amaranto Muraro alla cena di beneficenza dell’Inter Club a Ruscello

Teatro Arbostella e Leo Club Host Salerno insieme per la solidarietà: venerdì lo spettacolo di beneficenzaTempo di lettura: 2 minutiSerata di teatro e beneficenza al Teatro Arbostella, dove venerdì 17 aprile alle 20.

cena di cena di beneficenza conCena di primavera al centro Santa Luisa: raccolta fondi per gli assistitiL'iniziativa nasce per raccogliere fondi da destinare ai bisognosi assistiti dai gruppi di volontariato vincenziano operanti in città ... chietitoday.it

cena di cena di beneficenza conRania di Giordania brilla alla cena di beneficenzaRania di Giordania presenzia alla cena di beneficenza del Fondo Al Aman per il Futuro degli Orfani. La regina brilla nel suo tailleur impreziosito da paillettes ed elementi riflettenti: Dalla cena di ... video.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web