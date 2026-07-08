Estate Frontoni dal cuore di Roma il pizzaiolo-regista arriva in riva al mare di Terracina

Da roma.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pizzaiolo-regista di Roma arriva a Terracina con il progetto “Estate Frontoni”, portando la sua esperienza in riva al mare. Nel frattempo, a Roma, la Terrazza Frontoni, uno dei rooftop privati più ampi della città, si presenta come meta ideale per chi cerca refrigerio durante l’estate. La struttura offre ampie vedute e spazi aperti, diventando un punto di riferimento per chi desidera godersi il clima più fresco in città.

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È esplosa l’estate e la «caccia al fresco» è aperta. E chi ne offre a volontà a Roma, è senza dubbio la Terrazza Frontoni, rooftop privato tra i più grandi in città. Con i suoi 1500 metri quadrati che affacciano romanticamente sulla Stazione Tuscolana, Daniele Frontoni sembra «vincere facile» e i numeri gli danno ragione. La terrazza è infatti uno dei simboli per eccellenza dell’Antica Pizzeria Frontoni in via Assisi, dove accaparrarsi un posto non è semplice ma, per fortuna, di spazio ce n’è e pure tanto. Così facendo, il pizzaiolo e regista ha tagliato il traguardo dei suoi primi 10 anni nel quartiere, un anniversario in doppia cifra che va omaggiato a dovere. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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