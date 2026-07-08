Il taglio di capelli Blunt Bob, semplice e minimale, si distingue per la sua perfezione e stile contemporaneo. È ideale per affrontare il caldo estivo grazie alla sua praticità, offrendo un look essenziale ma con personalità. La chioma a piombo si presenta come una scelta versatile, che combina funzionalità e moda senza rinunciare a un tocco di carattere. La sua linea netta e pulita si adatta facilmente a diversi stili e tipi di capello.

C ome definire il Blunt Bob in una sola parola? Minimale. Nella sua essenzialità, è perfetto per combattere l’afa e la calura estiva. Quindi è anche molto pratico. Ma è davvero un taglio di capelli adatto a tutte le chiome? Con i dovuti accorgimenti sì- Capelli fini dopo i 50 anni: ecco i tagli e colori che creano volume X Leggi anche › Capelli fini e grassi, che si sporcano (troppo) spesso? Gli shampoo più indicati Blunt bob, l’identikit di un taglio netto. Come suggerisce già il nome, blunt in inglese significa appunto netto: è un tipo di caschetto ideale se si vuole completamente cambiare look capelli Un taglio netto, nel vero senso della parola, preciso, uniforme, tutto pari: niente colpi di testa solo tanta precisione da parte del parrucchiere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Essenziale e minimale solo all'apparenza, ha in realtà molta personalità. A piombo, perfetto, contamporaneo, come dimostra Leslie Bibb

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