Morleo ha espresso grande tristezza per la scomparsa di Oikonomou, raccontando un aneddoto sul suo rapporto con lui. Ha ricordato che Oikonomou, di origine tedesca, sarebbe stato perfetto per il ruolo di un post italiano nel Bologna. L’ex calciatore, intervenuto in un’intervista esclusiva, ha condiviso i suoi ricordi e impressioni sul defunto.

Morleo, ex calciatore del Bologna e non solo, ha parlato in esclusiva a Calcionews24: le sue dichiarazioni. Archimede Morleo, ex calciatore del Bologna tra le altre, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Di seguito le sue dichiarazioni: Ciao Archimede, vorrei iniziare con te con un pensiero sulla scomparsa di Oikonomou e magari un ricordo o un aneddoto che ti lega a lui. « Con Marios abbiamo condiviso lo spogliatoio quasi 3 anni tra Bologna e Bari, già dal primo anno del suo arrivo abbiamo legato subito. Mi ha messo molta tristezza la sua scomparsa e soprattutto per come è arrivata. Più che un aneddoto se penso a lui la prima cosa che mi viene in mente è la sua imprecazione o modo di salutarti che era con un bel “MALAKA” parola greca che non tradurrò, tanto che noi alla fine lo chiamavamo così ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Morleo: «La scomparsa di Oikonomou mi ha messo molta tristezza, vi racconto un aneddoto su di lui. Tedesco? Perfetto per il post Italiano a Bologna» – ESCLUSIVA

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