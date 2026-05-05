Durante il Met Gala, il cantante e attore australiano ha condiviso alcuni dettagli sul suo look, apparentemente semplice, ma con retroscena complessi. In un'intervista a VF, ha menzionato i personaggi tipici di New York che hanno ispirato il suo outfit, offrendo una prospettiva sui processi creativi dietro la scelta dell’abbigliamento. La conversazione si è concentrata su come siano stati combinati elementi di stile e cultura urbana nel suo look.

Come quasi tutto nella vita, con il tempo è diventato più facile. «Il secondo anno è stato probabilmente quello in cui mi sono divertito di più», dice Sivan. Sapeva che cosa aspettarsi ed erano presenti anche alcuni suoi amici. Eppure, anche da habitué, l’idea di partecipare continua a emozionarlo. «Credo che non passerà mai», dice. La parte che preferisce? Attraversare la mostra. «Sei tra le primissime persone a vederla e, per di più, lo fai insieme a, tipo, Rihanna», dice. «Per me è una cosa davvero favolosa». Sivan è spesso tra quelli che al Met Gala si calano davvero nella parte: che si tratti dell’abito nero di Joseph Altuzarra abbinato...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jeans al Met Gala? I retroscena del look solo in apparenza semplice di Troye Sivan

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