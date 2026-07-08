Un’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica della Pirotecnica Mattei, situata in provincia di Rieti. I vigili del fuoco hanno trovato i corpi di una donna e di un giovane, confermando così la morte di madre e figlio. In precedenza si era parlato di due dispersi, ma sono stati ritrovati senza vita. L’incidente ha causato anche un altro episodio simile nel 2023, con tre vittime.

Esplosione all’interno di una fabbrica della Pirotecnica Mattei, a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Il bilancio è passato da due dispersi a due vittime, dopo il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco dei corpi che appartengono a una donna e a un giovane. Restano da chiarire le cause della deflagrazione durante la fase di lavorazione. Per la stessa azienda si sono verificati altri tragici episodi, come nel 2023 e nel 2014, per un totale di sei persone che hanno perso la vita. Esplosione in una fabbrica vicino a Rieti Cosa è accaduto? I precedenti della pirotecnica Mattei Esplosione in una fabbrica vicino a Rieti Vicino a Rieti, a Sant’Anatolia di Borgorose, si è verificata un’esplosione in un’azienda pirotecnica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esplosione alla Pirotecnica Mattei vicino Rieti, morti madre e figlio: nel 2023 altro incidente con 3 vittime

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