Una forte esplosione si è verificata questa mattina alle 9 in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Reatino. L’esplosione ha causato due vittime: un operaio e una donna che si trovava nell’area. Altre due persone presenti sono rimaste illese. L’incidente è avvenuto presso la Pirotecnica Mattei di Sant’Anatolia di Borgorose. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati segnalati altri feriti.

Violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Reatino. L’esplosione è avvenuta alla Pirotecnica Mattei di Sant’Anatolia di Borgorose attorno alle 9 provocando due morti. I vigili del fuoco hanno riferito di aver trovato due corpi senza vita precedentemente segnalati come dispersi: si tratta di una donna, presente nell’area al momento dell’esplosione e di un giovane, uno degli operai coinvolti dall’incidente. Illesi invece gli altri due lavoratori. L’esplosione ha provocato il crollo di una casamatta dove erano stoccate polveri utilizzate per il confezionamento dei fuochi d’artificio. Nel luglio del 2023 la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Reatino: morti un operaio e una donna presente nell’area. Illesi altri due lavoratori

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Esplosione in una fabbrica di fuochi dartificio in provincia di Rieti: due morti

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