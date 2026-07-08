Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Rieti due morti | sono una donna e un giovane dipendente

Notizia in breve

Due persone sono morte questa mattina in un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia di Rieti. L'incidente si è verificato in un locale di una ditta pirotecnica, provocando la morte di una donna e di un giovane dipendente. L'evento ha causato danni alla struttura e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori, che stanno ancora gestendo la situazione.