Un'esplosione si è verificata questa mattina in un'azienda pirotecnica nel Reatino, causando due morti e un ferito grave. L'incidente è avvenuto nei locali di un'azienda situata in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra Lazio e Abruzzo. Nel 2023 si era già verificato un incidente simile nello stesso settore. La dinamica esatta dell'esplosione non è ancora stata resa nota.

AGI – È di due morti e un ferito grave il tragico bilancio delle esplosioni avvenute in mattinata nei locali di un' azienda pirotecnica di in località Sant'Anatolia di Borgorose, nel Reatino, al confine tra il Lazio e l' Abruzzo. I corpi senza vita di due persone che erano disperse sono stati estratti dalle macerie. Chi sono le vittime. Le due vittime dell'esplosione di questa mattina nella sede della Pirotecnica Mattei, a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, sono il 30enne Simone Colle e sua madre, Teresa Tozzi. I due erano parenti delle altre tre vittime che hanno perso la vita in un analogo incidente presso la stessa azienda, nel luglio del 2023: Franco, Anna e Claudio Colle. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Esplosione in azienda pirotecnica nel Reatino, muoiono madre e figlio. Nel 2023 un altro incidente

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