Un’esplosione si è verificata in una polveriera di un’azienda pirotecnica a Sant’Anatolia di Borgorose. Sono state confermate due vittime, una madre e suo figlio, e ci sarebbero alcuni feriti. Nel 2023, questa stessa azienda ha registrato altre tre morti. La deflagrazione ha causato danni e ha coinvolto più persone sul posto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e i soccorsi.

RIETI - Esplosione a Sant'Anatolia di Borgorose in una polveriera di un'azienda pirotecnicai: da quanto emerso al momento, ci sarebbero due persone decedute. Si tratta di un uomo di 30 Simone Colle e di una donna, sua madre (60). I feriti Le esplosioni sono state tre, alle 9.08 di questa mattina - 8 luglio - nella frazione di Borgorose, alla pirotecnica Mattei. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze. I morti sono due ma ci sarebbero anche altre persone ferite. A esplodere una delle casematte a servizio della pirotecnica. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è ben visibile anche una densa colonna di fumo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Borgorose, esplosione in una azienda pirotecnica: morti madre e figlio. Ci sarebbero diversi feriti. Nel 2023 persero la vita 3 persone

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