Due persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in un’esplosione avvenuta questa mattina in un’azienda pirotecnica nel Reatino, vicino al confine tra Lazio e Abruzzo. L’incidente si è verificato nei locali dell’impresa in località Sant’Anatolia di Borgorose. Un’altra persona è rimasta coinvolta ma non in modo fatale. Nel corso del 2023, si sono verificati altri incidenti simili in aziende di questo settore. La dinamica dell’esplosione è ancora in fase di accertamento.

AGI – È di due morti e un ferito grave il tragico bilancio delle esplosioni avvenute in mattinata nei locali di un' azienda pirotecnica di in località Sant'Anatolia di Borgorose, nel Reatino, al confine tra il Lazio e l' Abruzzo. I corpi senza vita di due persone che erano disperse sono stati estratti dalle macerie. Da quanto apprende l' Agi, si tratterebbe di una donna e di un dipendente dell'azienda, coinvolti nelle deflagrazioni assieme ad una terza persona rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e anche in quelle di spegnimento del vasto incendio propagatosi dalle esplosioni, oltre al personale medico del 118 e ai carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente a quelli del reparto operativo di Rieti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Esplosione in azienda pirotecnica nel Reatino, due morti. Nel 2023 un altro incidente

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