Esplosione fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, due morti

Notizia in breve

Due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un'esplosione avvenuta in un'azienda di fuochi pirotecnici nel Reatino. L'incidente si è verificato in una fabbrica specializzata nella produzione di prodotti esplosivi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i superstiti e avviato le indagini. La dinamica dell’esplosione non è ancora stata chiarita.