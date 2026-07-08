Esplosione fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino due morti
Due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un'esplosione avvenuta in un'azienda di fuochi pirotecnici nel Reatino. L'incidente si è verificato in una fabbrica specializzata nella produzione di prodotti esplosivi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i superstiti e avviato le indagini. La dinamica dell’esplosione non è ancora stata chiarita.
Nel Reatino si sono verificate alcune esplosioni in un’azienda pirotecnica. Il bilancio è di due morti e un ferito grave. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Esplosione fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, due morti
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