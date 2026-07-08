Rieti esplosione in fabbrica di fuochi pirotecnici | due morti

Da ildifforme.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rieti, una forte esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici ha causato due morti e un ferito grave. Le vittime sono una donna e un uomo, presumibilmente madre e figlio. L’incidente è avvenuto all’interno di una “casermetta” dove era conservata polvere da sparo. La deflagrazione ha causato danni e ha reso necessario l’intervento dei soccorritori.

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Le due vittime sarebbero madre e figlio e una terza persona sarebbe rimasta gravemente ferita. L’esplosione si sarebbe verificarla in una “casermetta” dove era stipata la polvere da sparo. Ignote le cause della deflagrazione Unaviolenta esplosione si è verificata a Sant’Anatolia di Borgorose, provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi pirotecnici. Dopo ore di tensione, sono stati rinvenuti i corpi senza vita didue vittime che in precedenza risultavano disperse. Si dovrebbe trattare di una donna e di un giovane. Il ragazzo sarebbe uno dei tre lavoratori coinvolti nell’esplosione, gli altri due risultano illesi. Mentre, unaterza persona è rimasta gravemente ferita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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