A Rieti, una forte esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici ha causato due morti e un ferito grave. Le vittime sono una donna e un uomo, presumibilmente madre e figlio. L’incidente è avvenuto all’interno di una “casermetta” dove era conservata polvere da sparo. La deflagrazione ha causato danni e ha reso necessario l’intervento dei soccorritori.

Le due vittime sarebbero madre e figlio e una terza persona sarebbe rimasta gravemente ferita. L’esplosione si sarebbe verificarla in una “casermetta” dove era stipata la polvere da sparo. Ignote le cause della deflagrazione Unaviolenta esplosione si è verificata a Sant’Anatolia di Borgorose, provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi pirotecnici. Dopo ore di tensione, sono stati rinvenuti i corpi senza vita didue vittime che in precedenza risultavano disperse. Si dovrebbe trattare di una donna e di un giovane. Il ragazzo sarebbe uno dei tre lavoratori coinvolti nell’esplosione, gli altri due risultano illesi. Mentre, unaterza persona è rimasta gravemente ferita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rieti, esplosione in fabbrica di fuochi pirotecnici: due morti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rieti, esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose: due vittimeUn'esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Sant'Anatolia di Borgorose, provocando la morte di due persone.

Rieti, esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose: due vittime e un ferito graveDue persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in un’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Sant’Anatolia di...

Si parla di: Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Lazio, due morti.

Rieti, esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio: 2 vittimeUna violenta esplosione si è verificata questa mattina a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi pirotecnici della ditta ... lapresse.it

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti: due mortiLeggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti: due morti ... tg24.sky.it