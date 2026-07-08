Una forte esplosione si è verificata presso la Pirotecnica Mattei a Borgorose, causando la morte di una donna di 60 anni e di suo figlio di 30. La tragedia si è verificata a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. La famiglia aveva già subito un grave evento nel 2023. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare le due vittime.

La 60enne Teresa Tozzi e il 30enne Simone Colle le vittime della tragedia. Una nuova tragedia scuote Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, dove una violenta esplosione ha provocato la morte di Simone Colle, 30 anni, e della madre Teresa Tozzi, 60 anni. La deflagrazione si è verificata nella mattinata di martedì 7 luglio all’interno della Pirotecnica Mattei, la stessa azienda già teatro di un drammatico incidente nel luglio del 2023, costato la vita a tre loro familiari. L’esplosione ha riportato alla memoria una vicenda che sembrava impossibile da rivivere. Questa volta, però, il bilancio torna a essere pesantissimo e la Procura di Rieti ha già aperto un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Esplosione alla Pirotecnica Mattei, morte madre e figlio a Borgorose: la famiglia era già stata colpita dalla tragedia del 2023

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Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio due morti nel Reatino

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