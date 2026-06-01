Malta esplode una fabbrica di fuochi d’artificio | fiamme fino al cielo morti diversi animali

A Malta, una fabbrica di fuochi d’artificio a Salina-Mag è esplosa, causando un forte boato udibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno raggiunto il cielo e sono stati segnalati diversi animali morti nella zona. Non sono ancora noti dettagli sulle cause dell’incendio o sul numero di vittime umane. La polizia ha avviato indagini per chiarire l’accaduto. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla eventuale evacuazione o danni a strutture vicine.

Paura a Malta per l’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio nella zona di Salina-Mag?tab. Il boato, ripreso in alcuni video, è stato avvertito a chilometri di distanza. Feriti lievemente alcuni lavoratori, danni a edifici, aziende agricole e veicoli. Gli allevatori hanno segnalato la morte di diversi animali. Aperta un’inchiesta sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Malta, violente esplosioni in una fabbrica di fuochi d'artificio. Danneggiate alcune case

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50.000 persone sono state evacuate dalle loro case in California perché il serbatoio chimico di una fabbrica aerospaziale è sul punto di esplodere e i pompieri dicono di non poterlo fermare. è a 8 chilometri da Disneyland. e sta succedendo da 3 giorni. : r/Disc reddit

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